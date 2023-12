Start am 4. Dezember Was die weihnachtliche Kinowoche in Viersen bietet

Und so sieht das Kino-Programm im Ernst-Klusen-Saal in der Festhalle Viersen, Hermann-Hülser-Platz 1, aus; alle Gratis-Filme beginnen jeweils um 17 Uhr: Zum Auftakt am Montag, 4. Dezember, wird „Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs“ gezeigt Der 66-minütige Animationsfilm ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Er erzählt vom kleinen Korallenfisch Shorty und seinen Freunden, die in einem bunten Korallenriff zu Hause sind, das jäh bedroht wird.