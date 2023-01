Ralph Siegel zu seinem Musical in Duisburg „Ich konnte einfach nicht glauben, was dort wie im Albtraum passiert ist“

Drei Monate ist es her, da feierte „‘N Bisschen Frieden“ in Duisburg Weltpremiere. Kurz darauf waren alle Termine abgesagt, die Produktionsgesellschaft ging in die Insolvenz. Es begann eine öffentliche Schlammschlacht zwischen den Darstellern und Produzent Wolfgang DeMarco, der schließlich als Direktor des Theaters am Marientor zurücktrat. Von einem war seitdem kaum etwas zu hören: Ralph Siegel, „Mr. Grand Prix“, Komponist des Musicals.