Seniorenkino in Radevormwald Hochgelobte Tragikomödie wird im „Corso“ gezeigt

Radevormwald · Wie ist es, in einer psychiatrischen Anstalt aufzuwachsen, weil der Vater diese Einrichtung leitet? Davon erzählt der deutsche Spielfilm „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“, der am 5. Dezember im Seniorenkino gezeigt wird.

24.11.2023 , 12:00 Uhr

Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff schrieb die Romanvorlage für den Film. Foto: Ingo Pertramer/RSS

Die nächste Vorführung in der Reihe Seniorenkino im Radevormwalder „Corso“ ist am Dienstag, 5. Dezember, um 15 Uhr. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Diesmal wird der deutsche Spielfilm „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ von Sonja Heiss gezeigt. Die Romanvorlage stammt von Joachim Meyerhoff, der darin autobiografische Erfahrungen verarbeitete. Joachim wächst auf dem Gelände der größten psychiatrischen Klinik Schleswig-Holsteins auf, nicht weil er selbst Patient ist, sondern weil sein Vater Direktor Meyerhoff (David Striesow) die Klinik leitet. Dieser hat eine große Hingabe zu seiner Arbeit und den jungen Patienten und auch für Joachim gehören diese quasi zur Familie. Als jüngster Sohn des Direktors sucht er oft Zuflucht bei ihnen, denn seine älteren Brüder ärgern ihn gerne bis zum Tobsuchtsanfall. Die Mutter der drei Jungen (Laura Tonke) sehnt sich Aquarelle malend weg vom kräftezehrendem Alltag und hin zu lauen Sommernächten in Italien. Währenddessen taucht auch der Direktor außerhalb seiner Arbeit im Lesesessel in andere Welten ab und geht hinter dem Rücken seiner Frau heimlich seine eigenen Wege. Das heile Familienleben scheint Risse zu bekommen und als Joachim langsam erwachsen wird, macht ihm auch der Verlust der ersten Liebe schwer zu schaffen. Die Kritiken für den in diesem Jahr auf der Berlinale uraufgeführten Film fielen sehr gut aus. Das Lexikon des internationalen Films nennt ihn eine „anrührende wie witzige Tragikomödie“, der Rezensent des NDR schreibt: „Es macht Freude, nun auch im Film einzutauchen in Meyerhoffs liebenswert-skurril gezeichneten Mikrokosmos und herzlich zu lachen.“ Der Eintritt zu der Filmvorführung kostet fünf Euro. Es wird auch Kaffee (1,50 Euro) und Kuchen (zwei Euro) angeboten. Veranstalter der Reihe in Kooperation mit dem Kino ist der Seniorenbeirat Radevormwald. Di. 5. Dezember, 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr), Corso-Kino, Hohenfuhrstraße 11.

(s-g)