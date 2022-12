Von wegen dunkle Jahreszeit Warum der Winter wunderbar ist

Von wegen trübe Jahreszeit: Morgens ein weißlich-mattes Himmelblau, am Abend dann ein Spiel aus Rosa, Lila, glühendem Orange und Rot: Solche Farbenspiele am Himmel gibt es nur im Winter. Und wenn der Frost ins Spiel kommt, lassen sich mit etwas Glück Eiszapfen und Eisblumen zählen, oder wie in Glas getauchte Zweige an den Bäumen bewundern.