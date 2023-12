Pfarrer Robin Banerjee aus Schwanenberg „Beteiligung, Beziehung und Innovation“

Robin Banerjee Vor der Botschaft eine Erfahrung von mir: Ich bekam einen Anruf, am Telefon war der Trainer des SV Schwanenberg, Sinan Kapar. Sie hätten jetzt knapp zehnmal hintereinander verloren und bräuchten ein bisschen Inspiration, ein bisschen Segen. Ich war vorher nie auf dem Fußballplatz bei einem Spiel, habe aber für ein motivierendes Team- und Kommunikationstraining zugesagt. Wir haben einen ganzen Abend Teamspiele in der Turnhalle gemacht, gemeinsam gearbeitet und viel kommuniziert. Jeder Spieler musste mit jedem eine Minute zu bestimmten Fragestellungen reden. Am Sonntag danach wollte ich dann auch selber zum Sportplatz. Und die Wochen danach auch. Irgendwas in mir zog mich dahin, ich musste. Was ich damit sagen will: Das spezielle Training mag den Spielern geholfen haben. Das ist die eine Seite. Aber der Verein hat auch mich beteiligt, und damit mein Interesse geweckt. So kann das auch in der Kirche funktionieren, und zwar am besten an dem Punkt, an dem ein Mensch mit seinen Talenten auch etwas beitragen kann.