„Im Westen nichts Neues“ für neun Oscars nominiert Geht der Filmmusik-Oscar nach Düsseldorf?

Dass nun – neben „Im Westen nichts Neues“ aus Deutschland und „The Banshees of Inisherin“ aus Irland – der Film „Everything Everywhere all at once“ mit fast ausschließlich asiatischer Besetzung oder aber „Black Panther: Wakanda Forever“ mit einem schwarzen Cast, so viele Nominierungen erhalten haben, ist ein Zeichen für wachsende Diversität und Akzeptanz in der Academy. Es signalisiert aber auch die steigende Qualität der Produktionen außerhalb von Hollywood und die Anerkennung von internationalen Filmen und Filmemachern.