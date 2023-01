BALLETT-SCOUTS zu „Coppélia X Machina“ „Ein verstörend-faszinierendes Ballett“

Markus Brandstetter, Unternehmensberater: „Das Beste und Gelungenste, was ich in dieser Saison gesehen habe. Vielleicht lag es daran, dass man so frei war in seinem Denken und Betrachten. Die Musik war fantastisch – ein Cyber-Ensemble. Die Compagnie, die sich wie Automaten bewegte, hat den Maschinentest komplett bestanden. Handelt es sich am Ende tatsächlich um Maschinen, die man sogar lieben kann? Ich erlebte den Abend als eine körperliche Inspiration.“