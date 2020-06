Neuer Band "Einsamer Cowboy" : Erstmals wird ein Afroamerikaner zum Helden in "Lucky Luke"

Paris Novum bei „Lucky Luke“: Im neuesten Band der Western-Comicserie spielt erstmals in gut 70 Jahren ein Afroamerikaner eine tragende Rolle. Der neue Band erscheint am 23. Oktober 2020.

Der Titelheld und "einsame Cowboy" Lucky Luke kämpfe in dem neuen Band an der Seite eines schwarzen Sheriffs gegen die Rassentrennung in den USA, sagte der französische Autor Jul am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Paris. Jul setzt mit dem Zeichner Achdé die von dem Belgier Morris 1946 geschaffene Western-Serie fort.