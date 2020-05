Trotz Corona-Beschränkungen : Frankfurter Buchmesse soll im Herbst stattfinden

Frankfurt In den Vorjahren waren mehr als 300.000 Besucher nach Frankfurt zur Buchmesse geströmt. Im Corona-Jahr 2020 dürfte alles etwas anders werden. Viele Events sollen wohl in der Stadt und nicht auf dem Messegelände laufen.

Die Frankfurter Buchmesse soll in diesem Herbst trotz Corona-Pandemie stattfinden. Das hat der Aufsichtsrat der Buchmesse am Mittwoch entschieden. Geplant sei, die Bücherschau vom 14. bis 18. Oktober 2020 auf dem Messegelände, dezentral in der Stadt und zeitgleich virtuell stattfinden zu lassen.