Ferienfreizeiten in Düsseldorf : Ein Recycling-Theater im Karton

Ferienfreizeiten in Düsseldorf

Kinder und Jugendliche basteln bei einem Ferienprojekt kleine Theaterbühnen in Kartons. Foto: Königinnen und Helden

Düsseldorf Der Verein „Königinnen und Helden“ veranstaltete ein besonderes Ferienprojekt mit der Künstlerin Gudrun Schuster. Zudem wurde erstmals eine Ferienfahrt angeboten.

Wie schwierig das vergangene Jahr für die Düsseldorfer Schüler war, erlebten die Vereinsmitglieder von „Königinnen und Helden“ hautnah mit. „Unsere Bildungspaten waren ständig im Einsatz, um den Kindern Online-Nachhilfe zu geben. Viele Kinder brauchten diese Hilfe dringend“, sagt Vorsitzende Andrea Abbing. Bis zu fünf Stunden am Tag halfen die Ehrenamtler bei den Hausaufgaben und wiederholten Unterrichtsstoff mit den Kindern, die meist aus der Oberbilker Nachbarschaft kamen. „Deshalb wollten wir den Kinder wenigstens in den Ferien etwas anbieten, was nichts mit Schule zu tun hat“, sagt Abbing.