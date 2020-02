Prognose der Windbranche : Durchbruch für schnelleren Ökostromausbau in Sicht

Durchbruch für schnelleren Ökostromausbau in Sicht

Berlin Aus Sicht der Windbranche ist ein Durchbruch für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien in Sicht. Wirtschaftsminister Altmaier hatte einen neuen Vorschlag für die umstrittene 1000-Meter-Abstand-Regelung vorgelegt.

„Wir setzen darauf, dass sich die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung am 12. März auf ein Paket einigen“, sagte der Präsident des Bundesverbands Windenergie, Hermann Albers, der Deutschen Presse-Agentur. Dies könne die Verunsicherung in der Branche abbauen. „Die Debatte war festgefahren und in einer Sackgasse.“