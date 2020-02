Coronavirus-Epidemie : Hongkong bekämpft mit Milliardenbeträgen wirtschaftliche Folgen

Hongkong Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong nimmt Milliardenbeträge in die Hand, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirusepidemie zu lindern.

Darüber hinaus sollen Unternehmenssteuern und Strompreise gesenkt werden und die Ausgaben für Handel, Tourismus, Krankenhäuser und Kunst steigen. Außerdem will die Regierung zwei Milliarden Hongkong-Dollar ausgeben, um einen alten Fabrikkomplex am Stadtrand in ein Zentrum für Mikroelektronik umzubauen. Weitere drei Milliarden Hongkong-Dollar sollen in den Ausbau eines Wissenschaftsparks fließen.