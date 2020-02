Politischer Aschermittwoch : NRW-Wirtschaft beklagt Berliner Politikchaos

Düsseldorf Präsident Arndt Kirchhoff verlangt niedrigere Energiepreise und Steuern sowie mehr Flächen für Gewerbeansiedlungen.

Der politische Aschermittwoch ist traditionell der Ort, an dem es zünftig zugeht. Schon seit mehreren Jahren nutzt der Wirtschaftsverband Unternehmer NRW den Auftakt zur Fastenzeit, um der Politik so richtig die Leviten zu lesen. In diesem Jahr knöpfte sich Arndt Kirchhoff, Unternehmer-Präsident von NRW, insbesondere den Berliner Politikbetrieb vor. Mit Blick auf die CDU ätzte er, diese beschäftige sich seit der Thüringen-Wahl in erster Linie mit sich selbst. Dabei stehe die deutsche Wirtschaft vor immensen Herausforderungen. „Ich vermisse die Stimmen, die die Grundlagen unserer Industriegesellschaft und deren Bedeutung für unseren Wohlstand verteidigen“, sagte er.