Kostenpflichtiger Inhalt: Werner Wenning im Porträt : Vom Azubi zum Chefkontrolleur – Mr. Bayer geht in Rente

„Mr. Bayer“ Werner Wenning. (Archiv). Foto: dpa/Guido Kirchner

Leverkusen Werner Wenning verabschiedet sich im April als Aufsichtsrats-Chef. Über 50 Jahre führte er ein Leben unter dem Bayer-Kreuz. Jetzt, wo in der Monsanto-Krise Land in Sicht ist, kann der 73-Jährige das Steuer beruhigt abgeben an Norbert Winkeljohann.