Nach über 50 Jahren : Wenning verabschiedet sich von Bayer

Leverkusen Das Urgestein des Chemiekonzerns legt sein Amt als Aufsichtsrats-Chef nach der Hauptversammlung nieder. Sein Nachfolger wird der frühere PWC-Chef Norbert Winkeljohann.

Paukenschlag bei Bayer: Der langjährige Aufsichtsrats-Chef Werner Wenning (73) legt vorzeitig sein Amt nieder. Das Urgestein des Chemie- und Pharmakonzerns will mit Ablauf der Hauptversammlung am 28. April aus dem Amt ausscheiden. Das teilte der Konzern mit. Sein Nachfolger soll der ehemalige Chef der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Norbert Winkeljohann, werden.

Wenning war über 50 Jahre für Bayer tätig, einst fing er in seiner Heimatstadt als Lehrling zum Industrie-Kaufmann an und arbeitet sich zum Vorstandsvorsitzenden hoch. Seit 2012 leitete er den Aufsichtsrat und ist eigentlich bis 2022 gewählt. „Meine persönliche Lebensplanung sah eigentlich vor, dass ich mich schon im vergangenen Jahr mit Erreichen der Soll-Altersgrenze gemäß Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zurückziehen wollte“, erklärte Wenning. Der Aufsichtsrat habe ihn im Hinblick auf die damalige Lage der Gesellschaft aber gebeten, weiter zur Verfügung zu stehen. „Diesem Wunsch bin ich aus meiner tiefen Verbundenheit zum Unternehmen gerne nachgekommen“, so Wenning.

Bayer war nach der Übernahme des US-Konzerns Monsanto in schweres Fahrwasser gekommen. Zehntausende Amerikaner haben den Konzern wegen des Unkrautvernichters Glyphosat verklagt. Der Aktienkurs war eingebrochen. Nun rückt ein Vergleich und damit ein Ende des Schreckens näher. „Im Hinblick auf die Handhabung der rechtlichen Themen in den USA haben wir Fortschritte gemacht“, so Wenning. Daher sei jetzt ein guter Zeitpunkt, das Amt an einen Nachfolger zu geben.