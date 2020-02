Konkurrenzkampf mit Vodafone : Telekom ersetzt Festnetz durch 5G

Bonn Hunderte Testkunden bekommen für ihre Wohnung kleine Funkstationen.

Als Pilotprojekt will der Konzern rund 200 Familien, Restaurants oder auch Geschäftskunden kleine 5G-Funkstationen („Repeater“) in die Gebäude stellen, die über kleine Antennen am Fenster oder auf dem Balkon mit großen Antennen auf Dächern und Masten verbunden sind. Das kündigte Telekom-Technik-Vorstand Claudia Nemat bei einem Pressegespräch in Bonn am Mittwoch an. Sie sagte, es ginge darum, dass Kunden der Telekom die Mobilfunknetze auch innerhalb von Gebäuden ohne Unterbrechung nutzen können. Sie wies darauf hin, dass das koreanische Partnerunternehmen SK Telecom bereits zwei Millionen Haushalte mit solchen 5G-Boxen versorgt habe.