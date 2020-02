Altschulden der Kommunen : Scholz will Schuldenbremse für kurze Zeit aussetzen

Berlin Der Finanzminister möchte sicherstellen, dass die geplante Übernahme der kommunalen Altschulden verfassungskonform ist.

Die Schuldenbremse setzt dem Bund bei der Schuldenaufnahme enge Grenzen. So darf er in einem Jahr maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an neuen Schulden aufnehmen. Demnach wäre für den Bund nur eine Neuverschuldung von rund zehn Milliarden Euro möglich. Die Altschulden der 2500 am meisten verschuldeten Kommunen bezifferte Scholz jedoch mit etwa 40 Milliarden Euro. Betroffen sind vor allem Städte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Durch die Entschuldung will Scholz die Kommunen in die Lage versetzen, stärker in Schulen, Straßen und Kindertagesstätten zu investieren. Dafür fehle wegen der in einigen Städten hohen Belastung durch den Schuldendienst häufig das Geld.