An die Nordsee und die Alpen In Fernzügen wird es voll

Schnäppchenpreise? Während der Spritverbrauch beim Auto immer gleich hoch ist und die Kosten trotz schwankender Zapfsäulenpreise relativ stabil sind, variieren die Preise bei der Bahn beträchtlich. Je früher gebucht wird und je weniger Kunden erwartet werden, umso günstiger sind die Preise. „Wer sich zeitig festlegt, reist deutlich günstiger“, sagt Lothar Ebbers, Pressesprecher von Pro Bahn NRW. Nach Sylt kann man ab Düsseldorf beispielsweise für nur 23,90 Euro kommen, wenn man die Fahrt mit dem ICE nach Hamburg und danach per Regionalexpress nach Westerland jetzt für den 5. Juni bei einer Abfahrt am Mittag bucht. Für kommenden Samstag kostet das günstige Ticket für eine Person 98,90 Euro, Karfreitag sind in den meisten Zügen nach Norden mindestens 100 Euro fällig, doch es geht auch günstiger: Bei Abfahrt um 13.34 Uhr und Ankunft um 20.35 Uhr müssen Reisende 88,90 Euro bezahlen, am Ostersonntag bei Abfahrt um 8.34 Uhr sind es 46,90 Euro. Wer dann am Samstag, 15. April, die Rückfahrt antritt, zahlt lediglich 67,90 Euro.