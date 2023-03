Reisetipps von Experten Was beim Osterurlaub wichtig ist

Nehmen Sie eine gut vertretbare Menge an Bargeld mit, um die ersten Ausgaben wie Taxi, Fahrkarte oder Imbiss zu decken. Lassen Sie bei Bargeldabhebungen den Wechselkurs am Geldautomaten nicht in Euro umrechnen, dabei ist der Kurs in der Regel schlechter. Besser ist es, sich für die Abrechnung in der Landeswährung zu entscheiden. Beachten Sie außerdem, dass Geldautomaten/ATMs von FinTech-Unternehmen meistens höhere Auslandseinsatzgebühren verlangen als die Automaten von offiziellen Banken. Sehr geringe Beträge möglichst nicht mit der Karte bezahlen, es sei denn, Sie haben eine Kreditkarte, bei der der Auslandseinsatz und die Währungsumrechnung kostenfrei sind.