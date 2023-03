Inflationsbekämpfung Geldpolitik mit Blick aufs Geschichtsbuch

Notenbanker möchte man nicht sein in diesen Tagen. Eine Finanzkrise abwenden, die Inflation bekämpfen und trotzdem die Wirtschaft am Laufen halten – wie soll das gehen? Man ahnt es schon: Die Verantwortlichen werden Prioritäten setzen und Schäden in Kauf nehmen müssen. Dabei sind sie ihren gesetzlichen Aufträgen verpflichtet, keine Frage. Für die EZB unter Führung von Christine Lagarde bedeutet das vor allem, den Geldwert zu sichern. Dazu gehört auch, das Finanzsystem stabil zu halten. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass Notenbanker ebenso ihren Platz in den Geschichtsbüchern im Auge behalten.