Mobilität in Mönchengladbach Warum 49-Euro-Ticket zu früh kommt

Wenn es um die Verkehrswende geht, dann spricht Detlef Neuß Klartext. Das ist an diesem Abend im Rheydter Rathaus nicht anders. „Warum ist es in Mönchengladbach immer noch so umständlich, wenn ich mit dem Bus von Giesenkirchen nach Neuwerk fahren will?“, fragt der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn und schaut in die Runde der versammelten SPD-Mitglieder vor sich. „Alles geht von den Knotenpunkten am Hauptbahnhof und vom Marienplatz aus. Dabei wäre etwa eine Kreislinie viel sinnvoller, damit die Menschen bequem ihr Ziel erreichen und nicht umsteigen müssen.“ Das konkrete Beispiel aus der Vitusstadt ist nur eine von vielen Baustellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Region. Das wird bei der Veranstaltung „Zukunft der Mobilität – Der ÖPNV als Teil unserer Mönchengladbacher Mobilitätswende“ in jeder Minute deutlicher.