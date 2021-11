Klimaschutz : 24 Staaten und sechs große Autohersteller wollen Verbrenner bis 2040 abschaffen

Glasgow Um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern, haben mehrere Staaten und Autohersteller sich zum Abschied vom Verbrennungsmotor verpflichtet. Deutschland ist bislang nicht dabei, aber ein deutscher Autobauer.

Sechs große Automobilhersteller legen sich auf der Weltklimakonferenz in Glasgow auf ein Ende der Verbrennermotoren fest. Die Hersteller werden sich als Teil der globalen Bemühungen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen am Mittwoch dazu verpflichten, die Produktion von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, bis zum Jahr 2040 weltweit einzustellen, teilte die britische Regierung in einer Erklärung in der Nacht zum Mittwoch mit. Zu den Unterzeichnern gehören Mercedes-Benz, der schwedische Hersteller Volvo, die chinesische BYD und Jaguar Land Rover, eine Einheit der indischen Tata Motors sowie die US-Autobauer Ford und General Motors.