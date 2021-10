Elektromobilität : Wo an Rhein und Ruhr die meisten E-Autos fahren - und wer das Schlusslicht ist

Zwei Elektroautos werden an einer Ladesäule geladen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Die Elektromobilität wird in Deutschland immer wichtiger. Doch regional sind die entsprechenden Fahrzeuge auch in Nordrhein-Westfalen unterschiedlich stark verbreitet. In Düsseldorf sind besonders viele Plug-in-Hybride unterwegs.