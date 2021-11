Bahnunternehmen in der Krise : Wie es mit Abellio weitergehen soll

Düsseldorf Wer den Regionalzug oder die S-Bahn nimmt, der könnte dabei auf die Verkehrsdienste von Abellio angewiesen sein. Bleibt das auch künftig so? Das Bahnunternehmen mit niederländischen Wurzeln ist angeschlagen - es hofft auf Hilfen, die letztlich vom Staat kommen.

Nordrhein-Westfalens Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) informiert am späten Mittwochnachmittag den Verkehrsausschuss des Landtags über den Verhandlungsstand mit dem kriselnden Regionalbahnunternehmen Abellio. Die Tochter der Niederländischen Staatsbahn macht in Deutschland seit langem Verluste. Das liegt unter anderem an Strafzahlungen, weil Züge wegen Baustellen verspätet sind, und an stark gestiegenen Personalkosten. Dafür ist Abellio nicht verantwortlich - und deshalb sollte die Firma finanziell entlastet werden, so die Forderung des Regionalbahnunternehmens. Die Firma durchläuft derzeit ein sogenanntes Schutzschirmverfahren, eine Form des Insolvenzverfahrens.