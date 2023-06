CO2-Studie des WWF Bei den „Dirty 30“ steht Duisburg ganz oben auf der Liste

Ganz vorne mit dabei: das Hüttenwerk von Thyssenkrupp Steel in Duisburg. Allein das verursachte im vergangenen Jahr 7,9 Millionen Tonnen CO 2 , was sogar einem Prozent mehr entspricht als noch 2021. Generell entfallen die ersten 13 Plätze auf Anlagen, die Eisen und Stahl erzeugen, darunter noch vier weitere von Thyssenkrupp Steel in Duisburg: die Dampfkesselanlage in Hamborn mit 2,5 Millionen Tonnen CO 2 auf Rang acht, das Kraftwerk Hamborn Block 5 mit 2,1 Millionen Tonnen, das Heizkraftwerk Duisburg-Hamborn mit 1,9 Millionen Tonnen und das Dampfheizkraftwerk Veo in Schwelgern mit 1,8 Millionen Tonnen auf den Plätzen zehn bis zwölf. Aber auch die Unternehmen Rogesa Roheisengesellschaft Saar, Salzgitter Flachstahl, Hüttenwerke Krupp Mannesmann und Arcelor Mittal Bremen sowie die Vulkan-Energiewirtschaft Oderbrücke setzen extrem viel CO 2 frei und landen mit ihren Werken auf den ersten 13 Rängen. Da überrascht es kaum, dass 47 Prozent der industriellen ETS-Emissionen auf das Konto von Eisen und Stahl gehen.