Datenschutz bei der Xbox Umgang mit Kinderdaten brockt Microsoft Millionenstrafe ein

Das Unternehmen kündigte an, seine Altersverifikationssysteme verbessern und sicherstellen zu wollen, dass Eltern in die Erstellung von Kinderkonten einbezogen werden. Dabei gehe es vor allem um die Verbesserung der Technologie zur Altersüberprüfung und um die Aufklärung von Kindern und Eltern über Datenschutzfragen, erläuterte Dave McCarthy, Corporate Vice President für Xbox bei Microsoft, in einem Blogeintrag.