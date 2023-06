Vorerst keine Bahn-Streiks Deutsche Bahn und EVG verhandeln weiter

Nach einigem Hin und Her in der vergangenen Woche trafen sich die Verhandlungsspitzen im aktuellen laufenden Tarifkonflikt von Bahn und EVG am Montag quasi geheim in Frankfurt am Main. „Das vertrauliche Gespräch verlief konstruktiv“, teilten beide Seiten anschließend mit. Das geplante Treffen am 12. Juni werde voraussichtlich in Berlin stattfinden.