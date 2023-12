Abschied aus Duisburg Klöckner zieht nach in die Airport City nach Düsseldorf

Düsseldorf · Der Stahl- und Metallhändler Klöckner & Co zieht vom Silberpalais in Duisburg in die Airport City am Düsseldorfer Flughafen. Die Nachricht wurde an diesem Donnerstagmorgen verkündet.

14.12.2023 , 09:15 Uhr

Klöckner & Co zieht in das Gebäude „Airport Garden“. Foto: Union Investment Real Estate GmbH