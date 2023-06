Einstieg ins Computer-Brillen-Geschäft Apples „Vision Pro“ soll 3499 Dollar kosten

Apple will mit seiner ersten Daten-Brille eine neue Computer-Plattform etablieren. Der iPhone-Konzern stellte am Montag das Gerät mit dem Namen Vision Pro vor, das äußerlich an eine Hightech-Skibrille erinnert. Das Headset kann auf seinen Displays digitale Objekte in die reale Umgebung einblenden. Ein ungewöhnliches Merkmal des Geräts ist ein Display auf der Frontseite, das die Augen der Nutzerin oder Nutzers anzeigt, wenn andere Menschen in der Nähe sind. Die Vision Pro wirkt dann durchsichtig. Mit einem Preis von 3500 Dollar ist die Brille deutlich teurer als Geräte der Konkurrenz.