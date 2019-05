OLG Karlsruhe : Gericht bestätigt Verbot von erstem Docmorris-Apothekenautomaten

Ein Schild mit der Aufschrift „DocMorris“ hängt in Hüffenhardt (Baden-Württemberg) am Eingang einer von der Versandapotheke DocMorris betriebenen Automatenapotheke. Foto: dpa/Uwe Anspach

Karlsruhe Das Oberlandesgericht in Karlsruhe hat das Verbot für den ersten Apothekenautomaten des niederländischen Unternehmens Docmorris bekräftigt. Die Versandapotheke könnte aber noch zum Bundesgerichtshof ziehen.

Der bundesweit erste Docmorris-Apothekenautomat bleibt bis auf weiteres außer Betrieb. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe bestätigte am Mittwoch das vom Landgericht Mosbach verhängte Verbot. Docmorris, eine europaweit tätige Versandapotheke aus den Niederlanden, hatte vor zwei Jahren in der baden-württembergischen Gemeinde Hüffenhardt (Neckar-Odenwald-Kreis) den ersten Automaten dieser Art in Deutschland in Betrieb genommen. Das Projekt wurde aber nach einigen Wochen gerichtlich gestoppt.