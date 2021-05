Gut zu wissen in Corona-Zeiten : Vom Warten auf das Corona-Testergebnis

Sevelen Der positive Schnelltest in der Apotheke wurde nicht durch den anschließenden PCR-Test bestätigt. Auf das zum Glück negative Ergebnis wartete Sabine Oude-Hendrikman aus Sevelen vier Tage. Die Corona-Warn-App funktionierte nicht.

Am Nachmittag, als sie in der Warteschlange für den PCR-Test am Bürgerhaus stand, erfuhr sie, dass ein Mädchen ebenfalls an dem Morgen positiv getestet worden war, obwohl sie erst kurz zuvor in der Schule einen negativen Test bekommen hatte. Der Apotheker aus Sevelen bestätigt auf Anfrage der RP, dass es an dem Morgen drei falsch-positive Teste gegeben habe. Die Teste seien alle zertifiziert und zugelassen, der Hersteller hat seinen Sitz allerdings in Peking, was die Kontaktaufnahme schwierig gestalte. Man habe aber Rücksprache mit dem Verkäufer des Tests gehalten und die Fälle gemeldet, so der Apotheker. Dass es bei den Schnelltesten eine Fehlerquote gebe, sei bekannt und könne auf der Seite des Robert-Koch-Instituts nachgelesen werden. Allerdings sei die denkbar gering. Aufgrund der Häufung am Montag, er wisse von drei falsch-positiven Testen, sei man nun dazu übergegangen, bei einem positiven Testergebnis noch einmal mit einem Test eines anderen Herstellers nachzutesten, so der Apotheker.