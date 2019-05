Gründer-Konferenz : Hightech-Gründerfonds lockt 300 Tech-Firmen nach Bonn

Foto: dpa/Silas Stein

Bonn Der Hightech-Gründerfonds ist einer der wichtigsten Frühphasen-Investoren für Start-ups. Beim Family-Day zeigten die ihre Ideen. Doch ein wichtiger Gast fehlte.

In wenigen Augenblicken baut sich auf dem Monitor ein Hochhaus auf. Der Wohnblock aus den 70er Jahren lässt sich von oben, unten, innen und außen betrachten, ebenso Grünanlagen, Parkplätze und Wege. Dotscene heißt die Firma, die dieses innovative Verfahren mit einem mobilen 3D-Laserscanner entwickelt hat.

Das Freiburger Start-up präsentiert sich beim Family Day des High-Tech Gründerfonds (HTGF), der am Dienstag und Mittwoch in Bonn Gründer mit Investoren aus dem In- und Ausland zusammenbringt.

Die Resonanz ist groß. Rund 1100 Teilnehmer haben sich laut HTGF angemeldet, um Kontakte zu knüpfen, Geldgeber zu finden, um mit dem eigenen Unternehmen wachsen zu können – darauf hofft auch Nicolas Trusch. Von Haus aus Fotograf, ist er heute Geschäftsführer von Dotscene. Mit der dreidimensionalen Erfassung von Gebäuden richtet er sich an die Immobilienwirtschaft, Architekten und Planer.

„Gerade bei älteren Gebäuden kommt es vor, dass die Originalpläne nicht mit dem Objekt übereinstimmen. In der Nachkriegszeit wurden eben viele schnell hochgezogen“, erklärt Trusch. Teilweise gebe es gar keine Pläne mehr. Eigentümer, die etwa eine Sanierung planen, müssen dann die Gebäudedaten neu erfassen. Dotscene verspricht, dass die Aufzeichnung eines Gebäudes von außen mit dem selbst entwickelten Verfahren binnen Minuten erledigt ist, ohne Vermessungsteam.

2016 gegründet, gehört die zwölf Mitarbeiter zählende Firma seit einigen Monaten zum Portfolio des HTGF. Der in Bonn ansässige Start-up-Investor fördert High-Tech-Gründungen in ihrer Frühphase. Danach steigen weitere Investoren ein. Mehr als 300 Tech-Unternehmen aus ganz Europa sind beim Family Day vertreten. Dabei seien rund zehn Milliarden Euro Investmentkapital versammelt, so der HTGF.

Für Michael Brandkamp, Managing Direktor des HTGF, ist der Family Day „gleichzeitig Bühne und Schaufenster“. „Wir haben bisher in mehr als 540 Unternehmen beinahe 400 Millionen Euro investiert“, sagt er. „Die Gründer in unserem Portfolio konnten in Folge mehr als zwei Milliarden Euro von weiteren Investoren aus unserem Netzwerk einsammeln, um zu wachsen.“