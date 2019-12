Folgen der Tierseuche : Lanxess verkauft mehr Mittel gegen Schweinepest

Die Ausbreitung der Schweinepest in China und Osteuropa hat vielfältige Folgen: Schweinefleisch und Gummibärchen werden in Deutschland teurer. Der Umsatz des Kölner Chemiekonzerns mit dem Desinfektionsmittel, das die Ausbreitung stoppen soll, steigt um 27 Prozent.

(anh) Die Afrikanische Schweinepest rückt näher an Deutschland heran. Die für Wind- und Hausschweine meist tödlich endende Virusinfektion grassiert in Afrika und China, auch aus Belgien und Polen sind Fälle bekannt. Für Menschen ist die Infektion zwar ungefährlich, doch auch in Deutschland ist man wachsam. Da die Krankheit weder behandelbar ist, noch Tiere dagegen geimpft werden können, kommt es darauf an, eine Ausbreitung der Viren im Stall oder über Transportwege zu stoppen. Das Mittel hierzu liefert unter anderem ein NRW-Konzern: Das Kölner Spezialchemie-Unternehmen Lanxess stellt das Desinfektionsmittel Virkon her, mit dem Ställe gereinigt und Autoreifen abgespritzt werden.