OVG-Urteil : Amazon darf Mitarbeiter im Advent nicht an Sonntagen einsetzen

Münster Juristische Schlappe für Amazon in Deutschland: Die hohe Zahl der Bestellungen in der Vorweihnachtszeit beim Internet-Händler rechtfertigt laut einem Urteil keine Sonntagsarbeit.

Das Unternehmen hatte 2015 den Einsatz von je 800 Arbeitnehmern am 3. und 4. Advent im Logistikzentrum Rheinberg (Kreis Wesel) beantragt. Die Bezirksregierung Düsseldorf war von einer Sondersituation ausgegangen und hatte den Antrag bewilligt. Die Gewerkschaft Verdi hatte dagegen unter Berufung auf den im Arbeitszeitgesetz verankerten Sonntagsschutz geklagt. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte der Klage bereits in erster Instanz stattgegeben.

Eine Erlaubnis zur Sonntagsarbeit kommt laut OVG nur in Betracht, "wenn besondere Verhältnisse diese zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens" erfordern. Solche Verhältnisse sah das Gericht nicht gegeben. Vielmehr habe Amazon selbst zu dem erhöhten Bestellaufkommen beigetragen. So sei kurz vor der Adventszeit 2015 eine Belieferung noch am Tag der Bestellung ("Same Day") eingeführt worden.