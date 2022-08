Deutsche Brauwirtschaft weiter „im Krisenmodus“ : Bierabsatz in Deutschland weiter unter Vor-Corona-Niveau

Bierabsatz in Deutschland weiter unter Vor-Corona-Niveau

Zwar wurde im ersten Halbjahr mehr Bier verkauft als im Vorjahr, doch der Verkauf der Brauereien reicht noch nicht wieder an das Vorkrisenniveau heran. Foto: dpa

Berlin In Deutschland wird nicht mehr so viel Bier verkauft wie vor der Corona-Krise. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes. Die deutsche Brauwirtschaft hat aber nicht nur mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen: mit der Energiekrise kommt ein neues Problem hinzu.

Die deutsche Brauwirtschaft hat im ersten Halbjahr immer noch nicht ihr vor Beginn der Corona-Krise erreichtes Absatzniveau erreicht. Der Bierabsatz wuchs von Januar bis Juni zwar um 3,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf rund 4,3 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Dennoch blieb der Absatz noch deutlich unter dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie: Es wurden 253,8 Millionen Liter Bier beziehungsweise 5,5 Prozent weniger als vor der Krise im ersten Halbjahr 2019 verkauft.

Hinzu kommen neue Probleme. „Nach der Absatzkrise kämpfen unsere Brauereien jetzt gegen eine Energiekrise, deren Dimensionen sich nur erahnen lassen“, sagte Eichele. Derzeit sei es unmöglich, Gas als wichtigsten Energieträger zu ersetzen, hieß es mit Blick auf die ungewisse Versorgung durch Russland. „Die Ernährungswirtschaft ist nach der chemischen Industrie die Branche mit dem zweithöchsten Gasverbrauch“, sagte Eichele. Die gesamte Branche beschäftige die Furcht vor einem Blackout. „Ohne Gas bleiben die Regale leer“, sagte Eichele. Die massiv steigenden Kosten als Folge des Krieges gegen die Ukraine dürften in der Brauwirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. „Immer mehr mittelständische Betriebe gehen in die Knie, Lieferketten stehen vor dem Kollaps“, so der Hauptgeschäftsführer.