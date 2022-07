Gefährliche Ausbreitung : New York City ruft wegen Affenpocken Gesundheitsnotstand aus

Hautsymptome von Affenpocken-Patienten. Foto: dpa/-

New York In New York Affenpocken breiten sich die Affenpocken immer weiter aus. Um mehr Handlungsspielraum zu haben, hat der Staat nun den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Es gibt dort bereits 1345 registrierte Fälle.

Die US-Metropole New York hat angesichts der Ausbreitung der Affenpocken den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Bürgermeister Eric Adams und sein Gesundheitsbeauftragter Ashwin Vasan teilten am Samstag mit, New York City bilde das Epizentrum des Ausbruchs in den Vereinigten Staaten. Bis zu 150 000 Bewohner der Stadt seien von einer Infektion bedroht.

Die Ausrufung ermöglicht es den Behörden, im Rahmen des städtischen Gesundheitsgesetzes Notstandsanordnungen zu erlassen und Vorschriften zu ändern, um Maßnahmen zur Eindämmung der Erkrankung zu ergreifen. Zuvor rief bereits die Gouverneurin des Staates New York, Kathy Hochul, den Notstand aus, und das staatliche Gesundheitsamt bezeichnete die Affenpocken als unmittelbare Bedrohung der öffentlichen Gesundheit.

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörden wurden in New York bis Freitag 1345 Infektionen mit Affenpocken registriert. Kalifornien meldete 799 Fälle.

