Absprachen bei Grobblech : Hohe Kartellstrafe für Thyssenkrupp und Co.

Essen Wegen Preisabsprachen müssen die Unternehmen 646 Millionen Euro zahlen. Unterdessen sortiert sich der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp neu.

Das Bundeskartellamt hat gegen mehrere Stahlhersteller empfindliche Bußgelder verhängt. Auslöser sind Preisabsprachen bei Grobblechen in den Jahren 2002 bis 2016. Insgesamt verdonnerten die Wettbewerbshüter die Firmen zu 646 Millionen Euro. Den Hauptanteil muss Thyssenkrupp zahlen. Ein Konzernsprecher bestätigte die Summe von 370 Millionen Euro. Personalvorstand Oliver Burkhard hatte bei der Bilanz-Pressekonferenz erklärt, dass in dieser Höhe Rückstellungen gebildet worden seien. „Entsprechend sind wir nicht überrascht worden“, sagt der Sprecher.

Für Thyssenkrupp ist das Bußgeld schmerzhaft. Der Konzern ist finanziell angeschlagen und will mit den Einnahmen aus einem Verkauf oder Börsengang der lukrativen Aufzugsparte wieder Spielraum bekommen. An den Börsen kam die Nachricht zunächst schlecht an. Die Aktie verlor zum Vortag 1,3 Prozent, drehte jedoch am Nachmittag wieder deutlich ins Plus. Da überlagerte nämlich eine andere Nachricht die Kartellstrafe: Im Aufsichtsrat des MDax-Konzerns kommt es bei der Hauptversammlung Ende Januar zu einigen Umbesetzungen. Bereits erwartet worden war, dass sich der Wirtschaftsprofessor Bernhard Pellens zurückziehen wird. Im Januar 2020 endet seine dritte fünfjährige Bestellung – der Kodex für gute Unternehmungsführung empfiehlt nach dieser Zeitspanne einen Abgang. Ihn soll die Ford-Managerin Birgit Behrend ersetzen.