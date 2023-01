Arbeiten in der Region Krefeld Handwerk im Wandel – Kampf um Fachkräfte

Ein weiterer wichtiger Punkt, der oft missachtet werde, sei die Le­benssituation. „Ein Handwerker oder eine Handwerkerin, die mit 16 Jah­ren in die Lehre gehen, erhalten schon eine Vergütung im Bereich von 1000 Euro im Monat je nach Beruf. Mit 19 liegen sie dann in den meis­ten Berufen bei deutlich über 3000 Euro Brutto. Das steigt oft schnell – vor allem, wenn sie den Meister erwerben – auf deutlich über 4000 Euro an. Dazu gibt es die Möglich­keit, mit Überstunden noch mehr zu verdienen. Das geht bei vielen Bü­rojobs nicht so einfach. Und mal ehrlich: Wie viele Studienberufe bieten deutlich höhere Einstiegsge­hälter?“, fragt Peters und fährt fort: „Weiterhin verdiene ich mit Studium frühestens Mitte/Ende 20 wirklich Geld. Die hohen Einkommen erreiche ich klassisch erst in den 50ern. Aber wann habe ich den Mittelbe­darf? Wenn ich jung bin, will ich leben, bekomme Kinder, baue ein Haus oder kaufe eine Wohnung. Wenn man es auf eine plakative Formel bringen will: Im Handwerk verdiene ich für das Leben, in Studienberu­fen für das Erbe.“