Top 14 der Stadt Die größten Arbeitgeber aus Mönchengladbach

Wer an die größten Arbeitgeber in Mönchengladbach denkt, kommt erst einmal nicht an der Stadtverwaltung mit mehr als 3300 Mitarbeitern (Beamte und Angestellte) vorbei. Die IHK Mittlerer Niederrhein listet aber noch viel mehr große Unternehmen in der Stadt, und zwar aus der Privatwirtschaft. Das ist das Ranking der größten Arbeitgeber aus Mönchengladbach (zum Teil mit Beschäftigten an vielen Standorten, auch international) nach Daten von dun&bradstreet-Firmendatenbank/IHK.