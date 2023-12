Handwerk im Kreis Heinsberg Sieben von zehn Betrieben melden Azubi-Mangel

Auch die kürzlich veröffentlichte Pisa-Studie zeigt: Deutsche Schüler schneiden so schlecht wie nie ab – sehr erschreckende und beunruhigende Ergebnisse, findet Stoffels. „Wir sehen da nicht unsere Betriebe in der Verantwortung, die Bewerber mit Grundkompetenzen auszustatten.“ Hauptproblem sei, dass Abiturienten sich meist für ein Studium entscheiden. Viele haben keine Ahnung, welche Chancen ein Handwerksbetrieb bereithält. Weit mehr als die Hälfte der Betriebe spricht sich zudem für die Wiedereinführung des Werkunterrichts an allgemeinbildenden Schulen aus. „Das ist wichtig, um zu erkennen: Da gibt es welche, die haben ein technisches Verständnis.“ Weiter werden eine bessere Erreichbarkeit der Lernorte und flexiblere Teilnahmemöglichkeiten am Berufsschulunterricht gefordert – das spreche beispielsweise für Distanz- oder digitalen Unterricht.