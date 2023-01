Traditionsberufe in Solingen Leichte Schläge erhöhen das Schneidvermögen

Auf die Montage folgt das Schleifen – bei erstklassigen Scheren etwas aufwendiger als bei preiswerteren. Schließlich steht die Kontrolle an. Sie liegt bei Pfeilring oft in den Händen von Derya Ayhan, die ihre Ausbildung im Juni 2022 abschloss. Die 23-Jährige prüft die Gängigkeit der Scheren – die sich durch leichte Schläge mit dem Hammer optimieren lässt – und wie gut die Schneiden Nesselstoff zerteilen. Ayhan gefällt, dass es keine monotone Tätigkeit ist. „Man macht nicht nur die eine Sache.“ Sie ist in der Abteilung auch an anderen Arbeitsplätzen im Einsatz und kümmert sich unter anderem um Reparaturen.