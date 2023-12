Ausbildung in Erkrath Handwerkerkreis auf der Realschul-Messe

Die Realschule Hochdahl (RSH) und der Handwerkerkreis Erkrath (HWK) sind seit Jahren Partner in dem vom Kreis Mettmann initiierten „Kooperationsnetzwerk Schule Wirtschaft“ (KSW). Am Donnerstag veranstaltete die Schule für die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen eine Inhouse-Messe unter dem Motto „RSH – was nun?“.