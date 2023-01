Vor allem im Handwerk Azubis in Krefeld verzweifelt gesucht

Info

Bei der Aufstellung der größten Ausbilder im Kammerbezirk ist der Chempark in Uerdingen ganz vorn dabei. Spitzenreiter ist Lanxess mit aktuell 219 gemeldeten Verträgen. Auf den Plätzen Covestro, ebenfalls aus dem Chempark, mit 153, Siemens Mobility (134) und Deutsche Bahn (104).

Im Bezirk werden deutlich über 200 der rund 300 in der IHK gelisteten Ausbildungsberufe angeboten. Einige Berufe sind so selten, dass die Ausbildung deutschlandweit zentriert ist. So zum Beispiel beim Schädlingsbekämpfer oder beim Straßenfahrbahnmarkierer. Letzterer wird in Krefeld für ganz Deutschland ausgebildet.

Mehr zum Thema Arbeiten in der Region lesen Sie hier auf unserer Themenseite.