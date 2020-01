Verändertes Raucherverhalten : Tabaksteuer-Einnahmen sinken um Hunderte Millionen Euro

Shisha-Pfeifen erfreuen sich wie hier in einer Berliner Shisha-Bar seit Jahren wachsender Beliebtheit. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Das Verhalten der 15 Millionen Raucher in Deutschland hat sich verändert: Sie konsumieren weniger Zigaretten, dafür aber mehr Shisha-Pfeifen und E-Zigaretten. Während tabakfreie elektronische Zigaretten bisher nicht besteuert werden, werden Shisha-Pfeifen wie Pfeifentabak besteuert.

Demnach gingen die Tabaksteuer-Einnahmen insgesamt von 14,9 Milliarden Euro 2015 auf nur noch 14,3 Milliarden 2018 zurück. In den ersten neun Monaten 2019 verbuchte der Staat 10,0 Milliarden Euro an Einnahmen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahrs lag das Plus noch bei 10,7 Milliarden Euro.