Suchtrisiko durch Bonussystem Warum Tiktok Lite so gefährlich ist

Wie Tiktok Lite die Nutzer an sich binden will, beschrieb die französische Tageszeitung „Le Monde“: Es gäbe ein tägliches Ziel von 3600 Münzen, was 36 Cent entsprechen soll und durch ungefähr eine Stunde Videos gucken erreichbar ist. Allerdings zählen nur vorgeschlagene Videos in der Wertung. Für Videos, die der Nutzer aktiv sucht und nicht durch den Tiktok-Algorithmus vorgeschlagen bekommt, erhält er keine digitalen Münzen – man muss sich der App also möglichst stark ausliefern, anstatt selbst Inhalte zu suchen.