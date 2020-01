Zur Erreichung der Klimaziele : Bauernpräsident für weiteren Einsatz von Glyphosat

Berlin 2018 war ein hartes Jahr für die Landwirte. Bauernpräsident Joachim Rukwied warnt vor Bauernpleiten bei einem weiterem Dürrejahr. Zudem spricht er sich zur Erreichung der Klimaziele weiterhin für den Einsatz des umstrittenen Herbizids Glyphosat aus.

Die Landwirte in Deutschland schauen dem Jahr 2020 mit Sorge entgegen. "Die Nachwirkungen des Dürresommers 2018 und des in manchen Regionen trockenen Sommers 2019 kann die Landwirtschaft so schnell nicht verkraften", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied wenige Tage vor Beginn der Agrarmesse Grüne Woche der Zeitung "Welt". Ein weiteres trockenes Jahr wäre für etliche Betriebe "existenzgefährdend".