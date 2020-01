Kölner Luxusuhren-Start-up : Neue Millionen-Finanzierung für Chronext

Die Chronext-Gründer Philipp Man und Ludwig Wurlitzer haben in Köln die Plattform für Luxusuhren aufgebaut. Foto: Chronext

Köln Der Online-Shop für Luxusuhren bekommt angeblich zehn Millionen Euro frisches Kapital. Damit zahlt sich offenbar die Arbeit der vergangenen Monate aus – denn zwischenzeitlich war die Lage weniger gut.

Frisches Kapital für Chronext: Der niederländische Risikokapitalgeber Slingshot investiert zehn Millionen Euro in das Kölner Luxusuhren-Start-up.

Das Portal „Deutsche Startups“ hatte zuerst über die Finanzierungsrunde berichtet. Laut dem Portal soll es Chronext gelungen sein, den monatlichen Verlust auf unter eine halbe Million Euro pro Monat zu drücken, nachdem er vorher bei deutlich über einer Million Euro gelegen haben soll. Im Markt ist zu hören, dass sich die Zahlen speziell im vergangenen dreiviertel Jahr stark verbessert haben. 2020 soll das Unternehmen auf Monatsbasis bereits profitabel arbeiten, so jedenfalls der Plan. Dies alles dürfte dazu beigetragen haben, dass der Unternehmenswert inzwischen bei nahezu 100 Millionen Euro liegen soll.

Chronext bekam von Investoren bereits mehr als 50 Millionen Euro

Das Start-up hatte bereits in der Vergangenheit mehr als 50 Millionen Euro an Risikokapital von Investoren wie Endeit Capital, Tengelmann Ventures oder Capnamic Ventures eingesammelt, die auch benötigt wurden, um die Verluste auszugleichen. Laut Bundesanzeiger lagen diese allein bis Ende 2017 bei mehr als 23 Millionen Euro. Angeblich soll das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr an einer Finanzierungsrunde gearbeitet haben, laut Medienberichten lagen die Geschäftszahlen 2018 jedoch unter den Erwartungen.