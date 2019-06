Indexmodell favorisiert : Länder weiter uneins über Modell zur Rundfunk-Finanzierung

Berlin/Mainz Die Regierungschefs der Länder haben noch keine Einigung über die Zukunft des Rundfunkbeitrags für die Öffentlich-Rechtlichen erzielt. Beste Aussichten hat aber offenbar ein Indexmodell, welches sich regelmäßig automatisch anpasst..

Wie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Peter Tschentscher (SPD), am Donnerstag nach einem Treffen in Berlin sagte, läuft es nach dem „überwiegenden Gesprächsstand“ auf ein Indexmodell heraus. Damit würde der Beitrag nach bestimmten Kriterien automatisch angepasst - etwa über die Koppelung an einen Kennwert wie die Inflationsrate. Wie das Indexmodell aber aussehen soll, ist nach Angaben des Ersten Bürgermeisters der Stadt Hamburg noch Gegenstand der Beratungen.