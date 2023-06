Volksfeste in NRW So teuer wird der Kirmesbesuch

Deren Geschäft ist derzeit immer noch schwierig. Die Branche kämpft nach den Jahren der durch die Pandemie erzwungenen Ausfallzeiten nicht nur mit Personalmangel, sondern seit dem vergangenen Jahr auch mit den Folgen der Energiekrise. Sie hofft darauf, dass die Strompreisbremse auch für sie wirkt, aber das ist eine komplizierte Angelegenheit. Weil das Bundeswirtschaftsministerium beispielsweise als Vergleichsmaßstab den Verbrauch des Jahres 2021 heranziehen will (in dem viele Volksfeste ausfielen) und weil das Ministerium laut Schaustellerbund eine Entlastung bei den Strompreisen nur gewähren will, wenn bereits zum Ersten eines Monats ein Lieferverhältnis mit dem Stromversorger besteht. Was bei Kurzzeitveranstaltungen wie Volksfesten nicht immer der Fall ist. „Die Umsetzung der Strompreisbremse ist mit vielen Hürden verbunden. Wann die geplanten Änderungen in unserem praktischen Arbeitsleben Einzug halten und wie diese konkret umzusetzen sind, lässt sich derzeit nicht voraussagen“, erklärt der Verband.