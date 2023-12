DRK-Chef Alexander Schröder-Frerkes DRK-Chef für Neun-Euro-Ticket für Ehrenamtler

Schröder-Frerkes Das stimmt leider. Daran sieht man ja gerade die schwierige finanzielle Lage, in der wir uns befinden und die Notwendigkeit, dass die Landespolitik hilft. Die Gruppen in den Kitas werden schon immer größer, um die Kinder unterbringen zu können. Gerade angesichts der aktuellen Bildungsmisere in Deutschland ist das aber eigentlich fatal. In den Staaten, die gut in der Pisa-Studie abgeschnitten haben, sind die Kita-Gruppen viel kleiner. Da können Kinder viel besser und frühzeitig gefördert werden. Bei uns in den Kitas in Deutschland ist das kaum möglich. Der Druck auf die Betreuer und Betreuerinnen nimmt stattdessen immer weiter zu. Wir haben jetzt schon einen personellen Engpass in dem Bereich. Wir können also kein Personal einsparen, um die Kosten zu senken. Ziehen wir eine Betreuerin aus einer Kita raus, kann man fast schon eine Gruppe schließen. Das geht nicht.